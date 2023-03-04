مواطن ينجح في إنتاج 40 طن سمك بلطي سنوياً بمزرعته بنجران

نجح مواطن من سكان قرية الحرشف، بنجران، في إنتاج 40 طن سمك بلطي سنوياً، من خلال تجربته في استزراع وإنتاج الأسماك، مستفيداً من وفرة المياه بالمنطقة بعد بناء سد كبير في وادي “حلال”.
وقال مالك مزرعة الأسماك محمد صالح آل سويد، إن المزرعة كانت عادية قبل 7 سنوات، حتى بدأ بنقل أعداد قليلة من أسماك البلطي لها، وعمل بركة صغيرة وقام بتجربة استزراعها، وكان إنتاج الأسماك مميزاً وجودته عالية؛ الأمر الذي دفعه إلى زيادة أعداد البرك لرفع الإنتاج.
وأوضح، أنه واجه صعوبات في فصل الشتاء حيث يتوقف إنتاج المزرعة، فبدأ بعمل تجارب كثيرة للتدفئة ولم تنجح، وكان الإنتاج قليلاً لا يتجاوز طناً في السنة، فقام بحفر بركة أرضية في الجزء الواقع وسط الجبال من المزرعة وكانت النتيجة جيدة.
وأضاف آل سويد، أنه بعد زيادة الطلب بدأ فكرة تطوير مشروع الأسماك وزيادة الإنتاج من خلال برك أرضية في نفس المنطقة الدافئة بين الجبال، وكانت البرك صغيرة وكل بركة بها نافورة أكسجين، وكان إنتاجها جيداً.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعي دعم مشروعه بمبلغ يصل إلى 250 ألف ريال، كما ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، زيارات ميدانية للمزرعة للإرشاد وتبادل الخبرات.
وأكد أن تجربة إنتاج الأسماك أتاحت الفرصة أمامه لتطوير مشروعه وتحويل المزرعة إلى منتجع سياحي يطل على بحيرات الأسماك والجبال، حيث قام باستزراع 250 شجرة “بُن”، مع ما تحويه من أشجار برية طبيعية ومناظر جمالية جذبت الزوار من داخل المملكة وبعض دول الخليج.
وفق “أخبار 24”.