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جديد المحليات > “إدارة الكوارث” بمكة يحذر من التعرض للسيول وتجمعات المياه الأيام المقبلة
04/03/2023   10:54 م

“إدارة الكوارث” بمكة يحذر من التعرض للسيول وتجمعات المياه الأيام المقبلة

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حذّر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، من التعرض لمجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ وذلك نظراً للتقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشهد المنطقة بدءاً من اليوم (السبت) وحتى (الأربعاء)، تقلبات جوية تشمل نشاطاً بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يصاحبه تدنٍ في الرؤية الأفقية.

كما تشمل التقلبات الجوية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد على الطائف وأضم وميسان والعرضيات خلال تلك الفترة، فيما ستصاحبها رياح هابطة نشطة مثيرة للغبار خلال يومي (السبت)، و(الأحد)؛ وذلك على مواقع العاصمة المقدسة وخليص ورايغ والمويه والكامل وجمجوم وبحرة وغيرها. وفق “أخبار 24”.

“إدارة الكوارث” بمكة يحذر من التعرض للسيول وتجمعات المياه الأيام المقبلة

جديد المحليات
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