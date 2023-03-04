توفر وجهة عالمية لهواة الفروسية.. “العلا” تكشف تصاميم “قرية المعتدل”

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (السبت)، عن تصاميم “قرية المعتدل للفروسية”، والتي تمثل أحد أهم عوامل تحول العلا لوجهة عالمية لرياضات الفروسية.
وتبلغ مساحة القرية، التي يجري تطوير مخططها الرئيسي من قبل شركة “آيكوم” الأمريكية المتخصصة في مجال البنية التحتية، أكثر من 2.8 كم مربع، وتضم جميع عناصر رياضات الفروسية؛ بما في ذلك مضمار رئيسي لسباقات الفروسية، وآخر لسباقات القدرة والتحمل.
كما تضم القرية ساحتين مخصصتين للإحماء والاحتفالات، وكذلك مجمعين للإسطبلات، بسعة استيعابية أكثر من 740حصاناً، إضافة إلى عدد من المرافق للزوار، وملعب عشبي، وآخر رملي لرياضة البولو.
وتعمل القرية من خلال شراكة مع الرابطة الفرنسية للتدريب على السباقات “AFASEC”، على تدريب أبناء الوطن في العلا بمجالات قطاع الفروسية، كما تتشارك مع نادي “بولو سان تروبيه”؛ لتعزيز تجربة رياضة الفروسية، والدعم الفني لرياضة البولو.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، زياد السحيباني، إن تصاميم القرية ستتماشى مع البيئة الطبيعية في العلا، مؤكداً أن القرية ستوفر إمكانات متعددة جاذبة مخصصة لأنشطة الفروسية.
وفق “أخبار 24”.