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جديد المحليات > بمشاركة المملكة.. انطلاق مناورات “علم الصحراء 2023” بالإمارات
04/03/2023   10:54 م

بمشاركة المملكة.. انطلاق مناورات “علم الصحراء 2023” بالإمارات

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انطلقت، اليوم (السبت)، مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء 2023، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

وتقام المناورات في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وتشارك فيها قوات المملكة بطائرة من طراز”C130″، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، كما يشارك فيها قوات من الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والهند، وأستراليا.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية والمساندة؛ لتأهيلها لتنفيذ المهام، وتبادل الخبرات العسكرية في جميع المجالات بين الدول المشاركة. وفق “أخبار 24”.

كما يهدف إلى التدريب على عمليات قتالية جوية وعمليات الإسقاط التكتيكي، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

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بمشاركة المملكة.. انطلاق مناورات “علم الصحراء 2023” بالإمارات

جديد المحليات
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