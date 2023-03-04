به ممشى ومساحات خضراء.. بدء تطوير جادة الخبر

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، العمل في مشروع جادة الخبر؛ بهدف تعزيز مكونات البنية التحتية بما يعزز جودة الحياة، مع الحفاظ على قيم الاستدامة.
وأوضحت الأمانة أن مشروع جادة الخبر يقام على مساحة تتجاوز 26 ألف م2، ويحتوي على ممشى بطول 400م وعرض 20م وبمساحة إجمالية تزيد على 8 آلاف م2, وأكثر من 27 موقعاً للجلوس على امتداد المشروع، بشكل مسطح أخضر بمساحة تقدر بـ 9 آلاف، وإضافة ممرات داخلية وإنارة جمالية، وتطوير النافورة والمسطح المائي بمساحة أكثر من 9 آلاف م2.
وأضافت أن المشروع يتضمن أيضاً مساحات حضرية وجلسات حول النافورة, فيما سيتم إضافة عناصر شجرية وأكثر من 45 ألف زهرة, بالإضافة إلى أعمدة الإنارة الجمالية, ومواقف تتسع لعدد 150 سيارة, مؤكدةً أن التصميم الفريد للمشروع سيجعله واحداً من أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الخبر.
وأضافت أن المشروع سيتميز بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيجري تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق، مؤكدة أن محافظة الخبر تتمتع بخصائص عدة من حيث موقعها الجغرافي وعناصرها المتنوعة على خريطة السياحة في المملكة.
وفق “أخبار 24”.