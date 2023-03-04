أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، تنفيذ حُكم حد الحرابة في أحد الجناة قـتل أحد رجال أمن وحاول اقتحام إحدى المنشآت النفطية بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن المواطن محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي أقدم على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقـتله عمداً وعدوانـاً بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء أدائهم مهام عملهم.
وأضافت أن المتهم دخل إلى إحدى المنشآت النفطية وأشعل النار فيها بقصد تفـجيرها، كما أقدم على شراء وحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها للاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن، معتنقاً المنهج التكـفيري المؤيد للأعمال الإرهـابية التي شهدتها البلاد والثناء على منفذيها.
وأكدت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقـتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القـتل حداً بالجاني اليوم في مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.