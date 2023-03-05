“إيجار” توضح المقصود بحالة “مغلقة” التي قد تظهر على المنصة

أوضحت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المقصود بحالة “مغلقة” التي تظهر على المنصة لبعض المستفيدين.
وبيّنت المنصة أنه يجرى تغيير حالة الدفعات إلى مغلقة بعد إنهاء عقد الإيجار من قبل الطرفين (المؤجر والمستأجر)، مضيفة أنه يحق للمؤجر زيادة مبلغ الإيجار عند التجديد دون أن توجد نسبة محددة للزيادة.
ونوهت عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن التجديد التلقائي يكون قبل انتهاء العقد بـ 90 يوماً، مبينةً أنه في حال عدم توفر الرصيد وانتهاء فترة الـ 30 يوماً الأولى لن يتجدد العقد تلقائياً. وفق “أخبار 24”.