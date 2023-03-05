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جديد المحليات > “الصحة”: 4 آثار ومشكلات لسوء التغذية.. منها قصر القامة
05/03/2023   7:15 ص

“الصحة”: 4 آثار ومشكلات لسوء التغذية.. منها قصر القامة

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أوضحت وزارة الصحة، آثار سوء التغذية والتي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة وبينها النحافة الشديدة.

وبيّنت الوزارة، أن الآثار تتضمن زيادة الوزن (السمنة المفرطة)، وقصر القامة الشديد مقارنة بعمر الشخص، ونقص الفيتامينات والمعادن كنقص الحديد الذي يسبب فقر الدم.

ولفتت إلى أن التغذية غير السليمة يُقصد بها عدم الحصول على القدر المناسب من المغذيات الأساسية كالبروتين، والسعرات الحرارية والمغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن؛ حيث يضعف في هذه الحالة الجسم وتتسم بكثرة الإصابة بالعدوى والأمراض.

ونوهت إلى أن مصطلح نقص التغذية يستخدم لوصف حالة الأشخاص الذين يتناولون طعاماً لا يحتوي على السعرات الحرارية (الطاقة) الكافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الفسيولوجية اللازمة لحياة نشيطة.

وأشارت إلى أن التغذية غير المتوازنة هي التغذية التي يتم فيها تناول أنواع معينة من المغذيات أكثر من الأخرى كالنشويات أو الدهون، فتظهر معها الأمراض المزمنة كالسمنة وأمراض القلب.

الصحة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 4 آثار ومشكلات لسوء التغذية.. منها قصر القامة

جديد المحليات
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