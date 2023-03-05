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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية محتملة جنوباً وغرباً تمتد للأجزاء الوسطى والشرقية
05/03/2023   7:15 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية محتملة جنوباً وغرباً تمتد للأجزاء الوسطى والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل.

وأضاف أن الحالة المطرية ستمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء)، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (37 درجة بمكة المكرمة، و35 درجة بالمدينة المنورة، و32 درجة بالرياض، و33 درجة بالدمام، و36 درجة بجدة، و23 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار رعدية محتملة جنوباً وغرباً تمتد للأجزاء الوسطى والشرقية

جديد المحليات
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