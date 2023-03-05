أمطار ورياح.. “الأرصاد” يصدر تنبيهات بتقلبات جوية بمعظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن التقلبات الجوية في عدد من مناطق المملكة، حيث تتعرض لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
وتوقع المركز، أن تتعرض مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة بداية من الساعة 12 مساءً وحتى الأحد الساعة 9 مساءً.
كما توقع أن تتعرض المدينة المنورة والرياض وعسير ومكة المكرمة إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة، بداية من الأحد الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، حذّر من التعرض لمجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ وذلك نظراً للتقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.