ليلة مبابي التاريخية.. باريس سان جيرمان يهزم نانت برباعية

حقق باريس سان جيرمان، فوزًا كبيرًا، على ضيفه فريق نانت بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الفرنسي.
وسجل رباعية باريس سان جيرمان كل من ليونيل ميسي وجوين هاجم “لاعب نانت” بالخطأ ودانيلو بيريرا وكيليان مبابي في الدقائق 12 و17 و60 و90+2.
فيما نجح نانت فى تسجيله هدفين خلال 7 دقائق عن طريق لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جانجو فى الدقيقتين 31 و 38 من عمر اللقاء. وفق “أخبار 24”.
وبتسجيله الهدف الرابع تمكن مبابي من تحقيق إنجاز رائع بعدما أصبح الهداف التاريخي لناديه باريس سان جيرمان، برصيد 201 هدف، متخطيًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم النجم الأوروجواياني إدينسون كافاني بـ 200 هدف.
بهذه النتيجة تربع باريس على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.