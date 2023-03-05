أعلنت الهيئة العامة للنقل رصد أكثر من 30 ألف مخالفة في أنشطة النقل البري والبحري، فضلاً عن تسجيل عمليات الرصد الآلي أكثر من 9 آلاف مخالفة خلال شهر فبراير الماضي.
وأضافت أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات 11.8 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 11.4 ألف مخالفة، ثم منطقة الشرقية التي سجلت أكثر من 8 آلاف مخالفة، تليها المدينة المنورة بأكثر من ألف مخالفة.
وأبانت أن نسبة الالتزام والامتثال العامّ لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير 86%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 96%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال بنسبة 100%.
وأضافت أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم توفر الحدّ الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
وأكدت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة ”منشآت“، والأجرة ”عام“ وأجرة المطار.
ونوَّهت بأن الشهر ذاته شهد أكثر من 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، في حين بلغ عدد الجولات الرقابية والميدانية أكثر من 3 آلاف جولة.
وفق “أخبار 24”.