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جديد المحليات > “الصناعة” تصدر 33 ألف “شهادة منشأ” في فبراير الماضي
05/03/2023   5:25 م

“الصناعة” تصدر 33 ألف “شهادة منشأ” في فبراير الماضي

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 33 ألف “شهادة منشأ” خلال فبراير الماضي، وذلك لدعم وتسهيل الخدمة للمصدرين في مختلف القطاعات.

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري، وقطاع الأفراد شاملاً المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين.

وتتضمن الشهادة 5 نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير إلى الدول التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول، وشهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمَّم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” تصدر 33 ألف “شهادة منشأ” في فبراير الماضي

جديد المحليات
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