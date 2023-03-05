أتمتة إجراءات استئجار الدولة للعقار للجهات الحكومية عبر منصة “انتفاع”

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن أتمتة إجراءات استئجار الدولة للعقار للجهات الحكومية عبر المنصة الرقمية “انتفاع”، وذلك بدءًا من اليوم (الأحد).
وأوضحت الهيئة أن جميع إعلانات الجهات الحكومية عن حاجتها لاستئجار العقار ستكون عبر منصة “انتفاع”، وذلك وفقاً لنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن الجهات الحكومية تستطيع تقديم طلبات احتياجاتها العقارية عبر المنصة، وتمكين ملاك العقار “المؤجِّرين” من استعراض الفرص المتاحة عبرها.
وأكدت الهيئة أن أتمتة الإجراءات تأتي استكمالاً لتوجهات التحول الرقمي، الذي يسهم في رفع مستوى الخدمات العقارية، وتحسين تجربة المستفيد، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق عبر الاستخدام الأمثل للموارد.
وأشارت إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يستهدف جميع الجهات الحكومية، وملاك العقار (المؤجِّرين).
يُذكر أن الهيئة عقدت سلسلة لقاءات تعريفية وورش عمل حيال آلية عمل منصّة “انتفاع”، حيث شارك فيها ما يقارب 450 متخصصًا. وفق “أخبار 24”.