إنفاذ" يعلن 10 مزادات عقارية في 5 مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 10 مزادات علنية في خمس مناطق في الفترة ما بين 6 إلى 12 مارس الحالي.
وأضاف أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ وذلك لبيع وتصفية 52 عقارًا، لافتا إلى أن أول المزادات سيبدأ في منطقة المدينة المنوّرة؛ حيث يقام مزاد فرص طيبة على 8 عقارات.
وأكد أنه ستُقام مزادات أخرى في منطقة الرياض؛ بجانب مزاد جوهرة بوليفارد ومزاد الخرج والأفلاج ومزاد أكنان، ومزاد روابي الوسطى، ومزاد نظيم الرياض وذلك لبيع 27 عقارًا .
ونوه بأن منطقة القصيم ستشهد مزاد منارات على 9 عقارات، ثم مزادات المنطقة الشرقية المتمثلة في مزادي الازدهار وياقوت الخبر لبيع 3 عقارات، وأخيرًا مزاد دانة الطائف المقام على 5 عقارات بمنطقة مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.