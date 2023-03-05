بموافقة الملك.. توزيع “مليون” مصحف بـ”76 لغة” على “22 دولة”

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بمختلف الأحجام.
وتحتوي المصاحف ترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة، وسيتم منحها للملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية، ومكاتب الدعوة في الخارج، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 22 دولة؛ وذلك خلال شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ.
وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة؛ للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأكد أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت التنسيق والإعداد لشحن إصدارات المجمع للمراكز الإسلامية؛ وفق أعلى المعايير وبما يضمن وصولها في وقتها المحدد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في تلك الدول.
وفق “أخبار 24”.