أوامر ملكية تشمل “خمسة قطاعات”.. وتعيين وزير دولة ومستشار بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، عدداً من الأوامر الملكية؛ شملت حقيبة الإعلام، وتعيين وزير دولة، ومستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ونائب للاستخبارات العامة، ومساعد لوزير الثقافة، ومحافظ لهيئة عقارات الدولة، ومساعد لوزير الموارد البشرية.
وشملت الأوامر الملكية، تعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيراً للإعلام، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان وزيراً للدولة، عضو مجلس الوزراء،
وتعيين حمود بداح المريخي مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
وصدر أمرٌ ملكي قضى بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة؛ بالإضافة إلى تعيين راكان بن إبراهيم الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.
ومن بين الأوامر الملكية الصادرة أمرٌ بتعيين عبد الرحمن بن حمد الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
وانتهت الأوامر الملكية، بأمرٍ بتعيين إسماعيل بن سعيد الغامدي، مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.