شراكة سعودية – صينية لتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهُم مع الشركة الصينية لتأمين الصادرات والائتمان “سينوسور” بهدف وضع إطار للتعاوُن بين الطرفين لاستكشاف مجالات التعاون، بما في ذلك تبادُل المعرفة وتدريب الموظفين وفرص التمويل والاستثمار في البلدين.
ولفت البنك إلى أن هذه الشراكة تُسهم في تعزيز صادرات المملكة غير النفطية، وتعد فرصة لتبادل المعلومات والتدريب وتطوير الأعمال، مضيفا أنه يستهدف تعزيز وتنويع الصادرات السعودية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكينها من الدخول إلى أسواق جديدة.
ورحب بالعمل لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز الاستثمارات السعودية والصينية المشتركة، بما يزيد من رواج الصادرات السعودية والصينية في مختلف الأسواق العالمية.
وأكد البنك تطلعه إلى فتح فرص جديدة للشركات السعودية وتعزيز علاقات أقوى بين المملكة والصين، وسيقوم مع الشركة الصينية باستكشاف سبل تبادل المعلومات العامة حول التطورات الاقتصادية والمالية والسياسية، بجانب تنفيذ مشاريع مشتركة تشمل التأمين المشترك وإعادة التأمين في دول أخرى غير المملكة والصين. وفق “أخبار 24”.