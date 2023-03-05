أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة التحديث الفوري لبيانات المنشآت الجديدة في أنظمتها، تلقائياً وبشكل استباقي فور تحديثها لدى وزارة التجارة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تأتي ضمن مبادرات وأهداف التحول الرقمي الذي تنتهجه في منتجاتها وخدماتها المقدمة للعملاء، كما تأتي هذه الخدمة في إطار تحقيق التعاون والتكامل الرقمي مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة.
وبينت أن هذه الخدمة ستعزز من جودة بيانات المنشآت بتوحيد ومطابقة سجلات المنشآت بما لدى وزارة التجارة بشكل فوري ودائم، من خلال توفير خدمات استباقية وعكس البيانات فور تحديثها لدى الجهات المعنية.
وستقدم الخدمة تجربة عميل مميزة من خلال تعظيم الاستفادة من التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة وتقليل الحاجة إلى رفع طلبات تعديل بيانات المنشآت عبر تأميناتي أعمال أو زيارة الفروع.
وأوضحت أن البيانات التي ستحدث استباقياً في قواعد بيانات المؤسسة للمنشآت الجديدة تشمل اسم وجنسية المنشأة، والنشاط الاقتصادي، الكيان القانوني، وبيانات المالك، مفيدة أن هذه الخدمة تسهم في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمات المقدمة للعملاء واختصاره بحيث تكون فورية وبشكل لحظي.
يذكر أن المؤسسة أتاحت منصة “تأميناتي أعمال” للمنشآت وأصحاب العمل التي أسهمت في أتمتة جميع الخدمات المقدمة لهم كتسجيل واستبعاد المشتركين وإضافة وتحديث الأجور وغيرها من الخدمات. وفق “أخبار 24”.