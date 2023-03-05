كشفت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” عن ارتفاع أعداد المشاريع المرخصة من اللجنة خلال العام الماضي 2022 بنسبة قياسية تجاوزت 223% مقارنةً بعام 2019، لتصل إلى أكثر من 358 ألف حدة عقارية متنوعة من خلال 496 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 1200% خلال عام 2022 مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة، حيث تم الترخيص لـــِ 2509 وحدات عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وأضاف أن نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2019، وتم إنجاز واكتمال 3456 وحدة سكنية لعدد 30 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة، حيث حظيت المنطقة الوسطى بالمرتبة الأولى بعدد 1632 وحدة عقارية وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً بـــــ 1156 وحدة عقارية منجزة، أما المنطقة الشمالية فاكتمل 491 وحدة بينما أتت المنطقة الغربية بـــِ 177 وحدة عقارية منجزة بنظام البيع على الخارطة.
وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة وبلغت نسبة المطورين 293% مقارنـة بعـام 2019، وجاءت نسـبة النمـو لتأهيـل المكاتـب الهندسـية 533% بالإضافـة إلـى 303% نسـبة نمـو تأهيل مكاتب المحاسبين.
وأبان أن “وافي” أصدرت أكثر من 322 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، و163 رخصةً لتسويق أكثر من 60.1 ألف وحدة عقارية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة تحقق التوجهات والأهداف وتعزز روح المنافسة بين المطورين.
وفق “أخبار 24”.