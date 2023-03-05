يخفف آثاره البيئية.. تدشين المركز الإقليمي للتغير المناخي

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، المركز الإقليمي للتغير المناخي، المعني بمساعدة المملكة ودول الخليج العربي، في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، من خلال توفير المعلومات اللازمة لضمان استجابة فعالة.
وأكد الفضلي، خلال التدشين، أن تأسيس مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي، يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت العام الماضي؛ بهدف تعزيز دور المملكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن المركز يأتي استكمالاً لجهود المملكة وما توليه من اهتمام بالأرصاد الجوية وتحديداً التغيرات المناخية، مؤكداً أنه سيسهم في دعم متخذي القرار والسياسات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمساهمة في تطوير المعلومات المناخية، ودعم الخطط والبرامج على المستوى الإقليمي والدول، من خلال الجمع بين الخبراء والباحثين في هذا المجال.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، أن كافة الجهود المبذولة استهدفت بناء مركزٍ إقليمي للتغير المناخي يحقق الأهداف المهمة التي أعلنها ولي العهد عند إطلاق مبادرات المملكة المحلية والإقليمية، والتي تهدف إلى تنمية مستدامة تحقق للوطن ولدول الإقليم فرص الاستفادة المثلى في إنجاح برامجها المتعلقة بالبيئة والمناخ.
يُذكر أن المركز الإقليمي للتغير المناخي سيتولى تطوير أحدث الأدوات والمعلومات الحديثة لمساعدة المملكة في التخفيف من الآثار السلبية لتغيّر المناخ، من خلال توفير المعلومات اللازمة لضمان الاستجابة الفعالة، كما يسهم المركز في خدمة دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم تحذيراته من العواصف في الوقت المناسب.
وفق “أخبار 24”.