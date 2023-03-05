ملتقى “بيبان 2023”.. 40 جهة حكومية تشارك في باب التمكين

تشارك أكثر من 40 جهة حكومية، بحزمة من الفعاليات وورش العمل ضمن باب التمكين في ملتقى “بيبان 23” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “فرص تصنع الريادة” في واجهة الرياض خلال الفترة من 9 وحتى 13.
ويعمل “باب التمكين” الذي يضم القطاعين الحكومي والخاص على المستويين الدولي والمحلي على ربط أصحاب المشاريع والمنشآت بالجهات الحكومية، من خلال توعيتهم عن الأنظمة والإجراءات المطلوبة منهم قبل تحويل الأفكار إلى مشاريع، والمراحل التالية لذلك، والإجابة عن أي استفسار وتقديم الاستشارات.
ويهدف احتضان بيبان لعدد من الجهات الحكومية والداعمة إلى تسهيل وصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى خدماتهم ومبادراتهم، والاستفادة منها؛ لتعزيز نمو أعمالهم، وتحفيزهم على تبنِّي ثقافة الابتكار للخروج بأفكار ريادية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والدولي، مع ربط أصحاب الأفكار ورواد الأعمال مع الجهات التمويلية.
ومن الجهات المشاركة في الملتقى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وغيرها.
ويُشكل “بيبان الرياض 2023” نموذجاً اقتصادياً منفتحاً على العالم، يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال، ووجهة دولية رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفق “أخبار 24”.