دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم (الأحد)، 7 مشروعات تنموية للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال بلغ 134 كلم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 311 مليون ريال.
وشملت المشاريع، التي دُشّنت بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، تنفيذ الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق “نجران – شرورة” إلى الحصينية، والذي يهدف لربط طريق “نجران – شرورة” بطريق “نجران – السليل” وجامعة نجران، إضافة لربطه بمنفذ الخضراء الحدودي، ومشروع الطريق النموذجي بمنطقة نجران للجزء من طريق الخضراء الحصينية.
كما شملت مشاريع صيانة لبعض الطرق؛ بما في ذلك إعادة إنشاء طريق منفذ الوديعة، ومعالجة المواقع المتضررة بطريق “شرورة – الوديعة” وطريق “نجران – السليل”، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على طريق الأمير سلطان وطريق يدمه، وطريق “ثار – تلاع – الجوشن” وطريق الحرشف، إلى جانب مشروع لمبادرات السلامة بهدف تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط على بعض الطرق بمنطقة نجران.
#فيديو
سمو أمير منطقة #نجران يبحث مع وزير النقل والخدمات اللوجستية مشروعات الطرق. pic.twitter.com/XCmxUkVPpY
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) March 5, 2023
وفق “أخبار 24”.