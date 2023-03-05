9 جهات حكومية الأكثر تفاعلًا مع برنامج “GRID” بـ “التواصل الحكومي”

تربعت 9 أجهزة حكومية على عرش الصدارة، بتقرير النصف الثاني من عام 2022؛ لقياس تفاعل الأجهزة الحكوميـة من خلال البرنامـج الإعلامـي المـوحد “GRID” بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام.
وحافظت وزارتا الداخليـة والتجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على تفاعلها الكامل بنسبة 100% منذ النصف الأول من العام نفسه.
وارتفع تفاعل كل من وزارتي العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى 100%، مقارنة بنسبة تفاعلها في النصف الأول من عام 2022.
وفق “أخبار 24”.