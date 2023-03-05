“البنك المركزي” يعلن مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان وإجازة العيدين

حدد البنك المركزي السعودي “ساما”، أوقات العمل بفروع ومكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك، خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى.
وأوضح أن أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان ستكون من 10 صباحاً حتى 4 مساءً في الفروع، ومن 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً بمراكز التحويل.
وبشأن إجازة عيد الفطر، أكد البنك المركزي أنه ستتوقف الأعمال بنهاية عمل يوم (الإثنين)، الموافق 26 / 9 /1444 هـ، الموافق 17 / 4 / 2023، على أن تُستأنف الأعمال يوم (الثلاثاء) الموافق 5 / 10 / 1444 هـ، الموافق 25 / 4 / 2023.
وفيما يتعلق بعيد الأضحى، ذكر أنه ستتوقف الأعمال بنهاية يوم (الخميس)، الموافق 4 / 12 / 1444 هـ، 22 / 6 / 2023، على أن تُستأنف يوم (الأحد)، الموافق 14 / 12 / 1444 هـ، 2 / 7 / 2023.
وفيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، فإن أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان ستكون من 10 صباحًا وحتى 4 مساءً، وسيتوقف العمل لإجازة العيد بنهاية عمل يوم (الخميس) الموافق 29 / 9 /1444 هـ، الموافق 20 / 4 / 2023، على أن تُستأنف الأعمال يوم (الثلاثاء) الموافق 5 / 10 / 1444 هـ، الموافق 25 / 4 / 2023.
كما سيتوقف عمل النظام لإجازة عيد الأضحى، بنهاية عمل يوم (الاثنين) الموافق 8 / 12 /1444 هـ، الموافق 26 / 6 / 2023، على أن تُستأنف الأعمال يوم (الأحد) الموافق 14 / 12 / 1444 هـ، الموافق 2 / 7 / 2023.
ونوه البنك المركزي بأن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمنافذ الحدودية، ستبقى مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، كما نوه بعمل غرف المقاصة بالتوافق مع ساعات وأيام عمل النظام، مشددًا على فتح عدد من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل بفترات معينة خلال عطلة الأعياد.
وأشار إلى أن هذه التعليمات لا تنطبق على نظام المدفوعات الفورية “سريع”، والذي سيستمر بالعمل على مدار الساعة.
وفق “أخبار 24”.