سلّمت المملكة، 87 وحدةً سكنية، ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، في مدينة غار الدماء، التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب الجمهورية التونسية. وتتضمن المرحلة الأولى، من المشروع تقديم 4715 مسكناً اجتماعياً، بمبلغ يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي (أكثر من نصف مليار ريال)، بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية.
وشهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، اليوم، تسليم الوحدات، وأكد الصقر أن سفارة المملكة في تونس، وهي تتابع هذه المشاريع التي تخدم علاقات البلدين الشقيقين، تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك بما يحقق الهدف المنشود منها، مشيراً إلى وجود عدد من المشاريع الصحية والتراثية والثقافية، تحت قيد الدراسة والبدء في أعمال الإنشاءات.
وكشف السفير عن جاهزية 1939 مسكناً، في انتظار جاهزية قائمة المستفيدين منه، مذكراً بما تم تسليمه في السابق من المساكن، والتي تقدر بـ 331 مسكناً في مدينة القيروان، و18 مسكناً في مدينة واد مليز.
وفيما أسدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني التونسية، شكرها للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، على ما توليه من اهتمام وحرص على تقوية علاقات الصداقة والتعاون المثمر، أكدت أن هذا الإنجاز الذي سيسمح لعدد من العائلات محدودة الدخل بعيش حياة كريمة، في وقتٍ سيلحق هذا المشروع عدد آخر من المشاريع المماثلة، والتي من شأنها أن تحسن حياة عدد من المواطنين التونسيين.
وفق “أخبار 24”.