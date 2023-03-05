“الأرصاد”: استمرار التقلبات الجوية على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم

قال المركز الوطني للأرصاد، إن معظم مناطق المملكة تشهد استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم.
وأوضح المركز في تقريرٍ له اليوم (الأحد)، أن الحالة تشمل هطولاً للأمطار، وأتربة مثارة، مع تفاوت في درجات الحرارة.
وبيّن المركز في تقريره اليومي أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل.
وأضاف أن الحالة المطرية ستمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء)، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
بدوره، حذّر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من التعرض لمجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ وذلك نظراً للتقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفق “أخبار 24”.