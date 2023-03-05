مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك الرياض الميناء الجاف

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متروكة” في جمرك الرياض الميناء الجاف، يوم الأربعاء الموافق 15 شعبان 2023م؛ وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.
وأوضحت الهيئة، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 20 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
وأضافت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، بالإضافة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
ولفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، وفي حال تجاوز المدة المسموح بها سيتم عرضها للبيع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.