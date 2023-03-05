إطلاق أول مدرسة سعودية لصناع الفكر بالرياض

أطلق رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي يحيى بن جنيد، اليوم (الأحد)، أول مدرسة سعودية لصنَّاع الفكر بالرياض، تستهدف صناعة جيل من المفكرين السعوديين؛ وذلك لدعم قطاع صناعة الفكر والنهوض به إلى مستويات عالمية.
وأكد ابن جنيد، على هامش ورشة عمل بعنوان “مراكز الفكر السعودية: الطريق إلى 2030″، أهميةَ تكثيف التعاون بين مراكز البحوث والفكر في المملكة؛ بما يسمح بتبادل الخبرات واللقاءات مع مثيلاتها في الخارج.
وأوضح أن الورشة المقامة بهذه المناسبة تسعى إلى التعرف على الوضع الحالي للمراكز، وتتلمَّس سبل تطويرها بما يخدم أهداف المملكة، وخصوصاً أهداف رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.