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جديد المحليات > ماذا تعني الأرقام من 1 إلى 7 التي توجد على بعض المنتجات؟
06/03/2023   7:11 ص

ماذا تعني الأرقام من 1 إلى 7 التي توجد على بعض المنتجات؟

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أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، المقصود بالأرقام التي توجد على عبوات المياه والعصائر وألعاب الأطفال، وذلك في إطار حملتها التوعوية “وعيكم أمانة”.

ويشير رقم (1) الذي يوجد على علب المياه والعصائر أن المنتج آمن نسبياً (يستخدم مرة واحدة)، ورقم (2) المتواجد على علب الحليب وألعاب الأطفال يعني آمناً وقابلاً للتدوير، وأما رقم (3) على التغليف الشفاف فهو يعني ساماً وخطراً.

فيما يعني رقم (4) على المنظفات وألعاب الأطفال أنه آمن نسبياً (لغير الأطعمة)، ورقم (5) الذي يوجد في علب الأطعمة يعني أكثر أماناً، كما أن رقم (6) المتواجد على بعض علب الأطعمة فيشير إلى الاستخدام مرة واحدة، ورقم (7) الذي يكون على رضاعات الأطفال يعني أن المنتج غير مصنف.

الاطعمة

وفق “أخبار 24”.

ماذا تعني الأرقام من 1 إلى 7 التي توجد على بعض المنتجات؟

جديد المحليات
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