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رياضة > نادي أحد يعتذر للنصر
06/03/2023   7:11 ص

نادي أحد يعتذر للنصر

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تقدم نادي أحد باعتذار رسمي إلى نظيره النصر بسبب التغريدة المنشورة في 31 أكتوبر الماضي بشأن التشكيك في قانونية تعاقد النصر مع لاعب كرة السلة، الدولي ناصر أبو جلاس.

وقال أحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، فإن نادي أحد يعتذر لنادي النصر السعودي عن التغريدة المنشورة بتاريخ 6-4-1444 هـ الموافق 31-10-2022”.

وتعاقد النصر مع أبو جلاس في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات إلا أنه في أعقاب الإعلان عن الصفقة، وجه نادي أحد اتهامًا للاعب بأنه تعمد الهروب من مواجهة أحد أمام النصر في الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي لكرة السلة. وفق “أخبار 24”.

وطالب نادي أحد آنذاك اتحاد كرة السلة السعودي بفتح تحقيق مع اللاعب ومع نادي النصر، واتهمه بأنه غاب عن مواجهة النصر بشكل غامض.

نادي أحد يعتذر للنصر

رياضة
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