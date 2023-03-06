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جديد المحليات > خبراء عالميون يقدمون دورات تطوير لمدراء الوجهات الترفيهية بالمملكة
06/03/2023   7:11 ص

خبراء عالميون يقدمون دورات تطوير لمدراء الوجهات الترفيهية بالمملكة

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يقدم معهد مدراء الوجهات الترفيهية، التابع للمنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (IAAPA)، برنامجاً للتطوير المهني لمدراء وجهات الترفيه في المملكة.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، دورات تدريبية يقدمها خبراء عالميون من 5 دول وتستهدف صناع القرار والمدراء التنفيذيين في الشركات والجهات العاملة بقطاع الترفيه في المملكة.

ويشمل برنامج التطوير المهني لمدراء الوجهات الترفيهية، 5 وحدات تدريبية ترتبط بقطاع الترفيه بينها التعريف بفن وورلد بارك، وكذلك إدارة عمليات وسلامة المرافق الترفيهية، حيث يعمل على تقديمها 30 متخصصاً في مجال الترفيه من 6 دول.

ويحرص المنتدى على تقديم دورات تدريبية عن التسويق والعلاقات العامة، وأخرى عن إدارة عمليات الإيرادات في وجهات الترفيه، وكذلك دورة عن الموارد البشرية والقيادة.

الترفيه

وفق “أخبار 24”.

خبراء عالميون يقدمون دورات تطوير لمدراء الوجهات الترفيهية بالمملكة

جديد المحليات
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