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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار في معظم المناطق وانخفاض للحرارة شمال المملكة
06/03/2023   7:11 ص

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار في معظم المناطق وانخفاض للحرارة شمال المملكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل كذلك أجزاء من مناطق تبوك والقصيم وحائل، تمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

ونوه إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من مناطق الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات) وحائل. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (37 درجة بمكة المكرمة، و35 درجة بالمدينة المنورة، و33 درجة بالرياض، و34 درجة بالدمام، و36 درجة بجدة، و24 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار في معظم المناطق وانخفاض للحرارة شمال المملكة

جديد المحليات
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