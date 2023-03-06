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جديد المحليات > “سدايا”: يمكن لأي فرد الاستفادة من بيانات مواقع الجهات الحكومية
06/03/2023   7:11 ص

“سدايا”: يمكن لأي فرد الاستفادة من بيانات مواقع الجهات الحكومية

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أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أنه يمكن لأي فرد أو مؤسسة الاستفادة من البيانات المفتوحة المتاحة عبر مواقع الجهات الحكومية بكل أمان وموثوقية.

وأوضحت الهيئة، أن البيانات المفتوحة هي البيانات المنشورة من قبل الجهات الحكومية والمتاحة بحيث يمكن إعادة استخدامها ومشاركتها.

ونوهت إلى أن أهداف إتاحة تلك البيانات تشمل تمكين الحوكمة والوضوح التنظيمي، وتحسين جودة البيانات المفتوحة ونشر البيانات ذوات القيمة العالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق التأثير بالتوعية والابتكار والشراكات الدولية والمحلية.

سدايا

وفق “أخبار 24”.

“سدايا”: يمكن لأي فرد الاستفادة من بيانات مواقع الجهات الحكومية

جديد المحليات
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