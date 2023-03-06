وزير الدفاع البريطاني يحط رحاله في "العُلا".. مدينة "التاريخ والمستقبل"

تحولت “العُلا” – أقصى شمال غرب المملكة – إلى منطقة جذبٍ ليس لأبناء السعودية فحسب، بل للقادمين من الخارج، بصرف النظر عن كونهم مسؤولين رفيعي المستوى، أم كانوا أناساً عاديين يبحثون عن الاستجمام.
وكانت العلا، إحدى المحطات الخاصة بوزير الدفاع البريطاني بين والاس، الذي حط رحاله (الأحد) في المحافظة، التي باتت تنافس أجمل مدن العالم، من حيث جذب القادمين لها من الخارج.
وجال الوزير البريطاني الذي يزور المملكة في زيارةٍ رسمية، على ما تحتضنه العلا من مواقع أثرية تاريخية، تكشف عن حضارات عريقة، سبق لها التواجد على أرضها قبل آلاف السنين.
واصطحب الوزير خلال الجولة على المحافظة التاريخية، مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، في حين عقد الجانبان في العلا، اجتماعاً بحثا فيه أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين.
وفق “أخبار 24”.