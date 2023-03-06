خلال زيارة للرياض.. “الدولي للمعارض” يُقيم ملف استضافة المملكة “إكسبو 2030”

بدأ أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض، في مناقشة وتقييم ملف ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
ويجتمع أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض خلال زيارتهم للرياض مع عددٍ من الوزراء، بالإضافة إلى الخبراء المختصين؛ بهدف مناقشة الجوانب الفنية المختلفة التي تم تقديمها سابقاً في ملف ترشح الرياض إكسبو 2030 في شهر سبتمبر من عام 2022م.
وتعمل البعثة التي تستمر في الرياض خمسة أيام، على مناقشة جدوى ملفات الترشح المقدمة من الدول المتنافسة إلى المكتب الدولي للمعارض، حيث يتضمن هذا التقييم الذي يُعد خطوة ضرورية للنظر في ملفات ترشح الدول المتنافسة، والنظر في دوافع الترشح لكل مدينة متنافسة.
وتقف البعثة على مدى قيمة وجاذبية موضوع المعرض المقترح، والاطلاع على الموقع المقرر لإقامة المعرض، وكيفية إعادة استخدامه بعد انتهاء فترة إقامة المعرض، إلى جانب حجم الدعم المحلي والحكومي للمشروع، والمشاركة المتوقعة وخطة الجدوى المالية.
فيما ستجرى مناقشة نتائج البعثة من قِبل اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في شهر مايو من العام الجاري، على أن تقرر اللجنة التنفيذية خلالها الموافقة المبدئية على الترشيحات الأكثر مناسبة وقابلية للتطبيق، كما سيتم في شهر نوفمبر من العام الجاري التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية 173 للمكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030.
ويرأس البعثة رئيس لجنة الإدارة والميزانية للمكتب الدولي للمعارض باتريك سبيشت، يرافقه كل من الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، والدكتورة إيفا ديسكاريجا غارسيا ممثلةً عن دولة أندورا، وكارين ماي هيل، أو بي إي ممثلاً عن دولة أنتيغوا وبربودا، وألدوين ديكيرز ممثلاً عن مملكة بلجيكا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق المكتب الدولي للمعارض.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن إلى أن هذه الزيارة ستُشكل فرصة مهمة لأعضاء البعثة؛ للتعرف على المشاريع الواعدة التي تشهدها العاصمة، والتي ستجعل منها وجهة عالمية مثلى للسياحة والاستثمار، مضيفاً أن ملف المملكة لاستضافة هذا المحفل العالمي يحظى باهتمام كبير ومتابعة متواصلة من قبل القيادة الرشيدة.
وفق “أخبار 24”.