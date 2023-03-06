بشعار “حياتك أمانة”.. إطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علي الزهراني أن الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة لتحقيق أمن الإنسان وسلامته.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات أسبوع المرور الخليجي التي تبدأ (الأحد) تحت شعار “حياتك أمانة”، أن حكومة المملكة عززت مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية المرورية. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المناسبة لتذكير مستخدمي الطريق بأهمية المحافظة على حياتهم وحياة الآخرين من خلال الالتزام بتطبيق النظام، والتخطيط لرحلاتهم اليومية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.