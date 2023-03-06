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جديد المحليات > رئيس هيئة العقار: القطاع العقاري مرتبط بأكثر من 120 صناعة وله أهمية اقتصادية كبرى
06/03/2023   2:47 م

رئيس هيئة العقار: القطاع العقاري مرتبط بأكثر من 120 صناعة وله أهمية اقتصادية كبرى

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد إن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 120 صناعة ويحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعاً مؤثراً في المحتوى المحلي.

وأضاف في لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلةً باللجنة العقارية، أن القطاع العقاري يحظى بمجموعة تشريعات محدّثة ومدمجة بتنظيمات عديدة أمّنت الضوابط والاستقرار وحفظت الحقوق وحفّزت بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة فتحت الطريق لاستهداف الفرص للشباب، وباتت صناعة العقار أكثر ابتكارًا وفنية، مبيناً أن الطموح العقاري بعد رؤية المملكة 2030 بات سقفه عالٍ. وفق “أخبار 24”.

رئيس هيئة العقار: القطاع العقاري مرتبط بأكثر من 120 صناعة وله أهمية اقتصادية كبرى

جديد المحليات
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