وزير النقل يلتقي عدداً من أهالي نجران ويستمع لمقترحاتهم لتحسين الخدمات

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة نجران للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم، وذلك في إطار لقاءات الوزير المجتمعية التي تأتي بهدف التواصل مع أفراد المجتمع.
وجاء اللقاء أثناء زيارة وزير النقل للمنطقة لتدشين عددٍ من مشروعات الطرق، حيث بحث مع المواطنين أبرز ما قد يواجههم من معوقات، وسبل تذليلها للارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين.
وقال الجاسر إن الوزارة تسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوفير طرق آمنة تربط مناطق المملكة بعضها ببعض، وتتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، كما تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.
وأشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق خدمات تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، مؤكدًا أن جميع مرئيات المواطنين ستكون محل اهتمامه وسيتم العمل على حلها.
وفق “أخبار 24”.