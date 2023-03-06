أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها وقعت اليوم (الإثنين)، عقد مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية مع شركة “ماكسيموس الخليج”.
وأضافت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق استراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص بالانتقال إلى الدور التشريعي والرقابي وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
وأوضحت أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى المستفيدين من الضمان الاجتماعي في منطقتي الرياض وحائل، حيث يقوم المراقب الميداني بعمل الزيارات الميدانية الدورية للتحقق من أهلية المستفيدين والوقوف على أوضاعهم، لدراسة مدى احتياجاتهم واستحقاقهم للخدمات المقدمة من الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية.
وفق “أخبار 24”.