المؤتمر العدلي يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتخفيف العبء على المحاكم

ناقشت جلسة “توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة”، ضمن فعاليات المؤتمر العدلي الدولي في يومه الثاني والأخير، أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء.
وأبان وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير، المهندس ياسر السديس أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لاختصار الوقت، كما تقوم الوزارة بالعمل على مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بشكل جيد وبنية تحتية جيدة وإنشاء مشروع نمذجة القضايا عبر التقنية.
وأضاف السديس أنه جرى إطلاق نظام لإسناد الحالات لجمع البيانات ومعرفة نوعية القضايا التي تشكل عبئا على المحاكم، كما يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على ذلك ليتم تنفيذ الأحكام بشكل مناسب وبدقة، مع تجنب الأخطاء التي قد تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويره. وفق “أخبار 24”.