تصل لسنة كاملة.. مدد مختلفة لاستخدام الرخصة السعودية بالخارج

أكد مركز خدمات الابتعاث، أن مدة استخدام رخصة القيادة السعودية في بريطانيا قد تصل إلى عامٍ كامل، فيما ترفض الصين إعطاء الطلاب الدارسين على أراضيها رخصًا للقيادة.
وذكر أن مدة استخدام الرخصة السعودية في الولايات الأسترالية 3 أشهر، وقد تصل لمدة أطول بولايات أخرى، ويكتفى بإحدى الرخصتين، الدولية أو السعودية.
وأضاف أنه يمكن استخدام الرخصة السعودية بإيطاليا، في حال كانت الإقامة هناك لا تتجاوز عاما، فيما يحتاج المقيم هناك رخصة دولية في حال كانت إقامته تمتد لأكثر من عام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن نيوزيلندا تتطلب رخصة دولية بصلاحية لمدة عام، وكندا بصلاحية لمدة 3 أشهر، كما تتطلب إيرلندا الرخصة ذاتها لتمكين صاحبها من إصدار تأمين للمركبة.
وأبان أن الصين لا تمنح الطلاب الدارسين على أراضيها رخصة للقيادة، على عكس اليابان التي توافق على منح رخصة قيادة للطلاب، إلا أنها لا تعترف بالرخصتين السعودية والدولية.