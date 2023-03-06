تحت رعاية ولي العهد وبعد تبرعات بـ3 مليارات.. تكريم مانحي “إحسان” غدًا

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، يُكرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (غداً الثلاثاء)، كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه المنصة.
وتحرص منصة “إحسان” منذ انطلاقها على تفعيل المبادرات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية، وتجديد الخدمات والبرامج على امتداد العام، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة في المجالات الخيرية (الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والسكنية، والغذائية، والإغاثية، وغيرها)؛ الأمر الذي أوصل إجمالي تبرعات المنصة إلى رقم استثنائي، بلغ أكثر من 3 مليارات ريال.
ويأتي التكريم سعياً من منصة “إحسان” لتقدير إسهامات أهل الخير بالمملكة، وذلك في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، من دعم للعمل الخيري. كما سيتم خلال الحفل استعراض أثر هذه التبرعات الخيّرة التي وصل نفعها إلى أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة في أنحاء المملكة. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرّر أن يشهد الحفل إطلاق خدمات نوعية لتسهيل وصول تبرعات كبار المحسنين إلى الفرص المستحقة، وتمكينهم من توزيع التبرعات على عدة فرص خيرية وفقاً لاختيارهم، كما سيتم الكشف عن التحسينات والتحديثات التي تم تطبيقها على المنصة، بهدف تقديم تجربة التبرع الأسهل والأسرع للمستخدمين.