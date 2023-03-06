ما بين مؤيد ومعارض لأكله، لا يتوقف الجدل حول تناول الجراد كوجبة غذائية لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية.
وتشير العديد من الأبحاث إلى أن للجراد العديد من الفوائد، أولها احتوائه على البروتين وبعض المعادن، والفيتامينات مثل “بي 2″ (ريبوفلافين)، و”بي 9” (حمض الفوليك).
وأكد وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس المصرية هشام الحريري، أن الجراد ذو قيمة غذائية عالية جداً، وله فوائد أثبتتها كثير من الدراسات العلمية.
وقد يكون رواد ما يعرف في منطقة القصيم بـ”سوق الجردة”، يجهلون تلك الحقائق العلمية، إلا أنهم حريصون على شراء “الجراد”، الذي يرون فوائده الصحية وفق منظورهم الشعبي أو التاريخي، بعيداً عن الدراسات العلمية والطبية.
“أخبار 24” رصد ارتفاع أسعار هذا الكائن الذي يمرّ على البلاد بشكلٍ سنوي ومؤقت، وسجل خلال 5 أيام، صعود أسعاره بنسبة 100%، وهو ما برره البائع محمد مصلح، بالفوائد التي يكتنزها “الجراد” طبقاً لمفهومه، وحسب أهميته لمن دفعوا من 50 إلى 60 ريالا، مقابل الحصول على حُزمة يقترب وزنها من 3 إلى 4 كجم.
وقال أحد الباعة إن طريقة طبخ “الجراد”، تستلزم غسله وتنشيفه، وإضافة بعض من الملح عليه، مشيرا إلى أن زيادة الإقبال على هذا الكائن، قد يدفع أسعاره خلال الأسابيع القادمة إلى أن تصل لـ”700 و800” ريال للكيس ذي الوزن المذكور آنفاً. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن وزارة المياه والبيئة والزراعة، تقوم بجولات تفتيشيه على مثل هذه الأسواق، وذلك لمنع بيع أي من المنتجات الزراعية أو الحيوانية، التي قد تكون تعرضت لرش المبيدات، وذلك حفاظاً على حياة الإنسان من خطر تلك المواد الكيمائية.
أسعاره ارتفعت للضعف.. #الجراد يُشعل سوق جردة #بريدة https://t.co/ok4zgQS996 pic.twitter.com/0PaCucasrV
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 6, 2023