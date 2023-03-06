أعلنت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها انتهت من استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار) واستبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي.
وأوضحت الوكالة أنه قام بعملية التبديل 6 أشخاص من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكينارين خلال 20 يومًا بمعدل عشرة أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام على الحجر الأسود والركن واليماني.
وأبان وكيل الرئيس العام لشؤون المجمع، المهندس أمجد الحازمي أن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة وبأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما)، لافتًا إلى أنه يتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.
وفق “أخبار 24”.