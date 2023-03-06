بجوائز مليون دولار.. 100 شركة تتنافس في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، رعاية نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تقام بتاريخ 10 مارس ولمدة 3 أيام، ضمن ملتقى بيبان 23.
وتنظم الهيئة الملتقى خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، إذ تتنافس 100 شركة ناشئة من أنحاء العالم لفرصة الحصول على جوائز بمقدار مليون دولار، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال.
وأوضحت أن مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، أكبر حدث لروّاد الأعمال العالميين في المملكة، تأتي بهدف استقطاب المشاريع الريادية التي تخدم توجهات المملكة، وتهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، وإشراك المشاريع الريادية في شتى أنحاء العالم في حل التحديات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم اختيار 100 شركة ناشئة من أصل 250 شركة؛ للتنافس على التصفيات النهائية لفرصة الفوز في بيبان 23، وفي حين اجتذبت المنافسة 400 ألف مسجل من المنشآت ورواد الأعمال من 200 دولة ومنظمة.
يذكر أن مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ملتقى بيبان 23، تقام بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وشبكة ريادة الأعمال العالمية، وهي منظمة تعمل في 200 دولة؛ بهدف دعم وتسهيل بدء ريادة الأعمال وتوسيعها.