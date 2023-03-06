لأول مرة.. المملكة تجمع المنظمات الدولية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم

أعلنت اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، تنظيم مؤتمر مستقبل التربية والثقافة والعلوم، بالعاصمة الرياض يومي 8 – 9 من شهر مارس الجاري والذي يقام تحت شعار “معًا نحو التغيير في القرن 21″، بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية.
وأوضحت اللجنة الوطنية أنه سيتم تغطية المؤتمر من خلال أكثر من 20 جلسةً وحلقةَ نقاش، تهدف إلى صياغة رؤية جديدة مشتركة، وتعزيز فرص التعاون بين المنظمات، وسط حضور أكثر من 65 متحدثًا، بينهم ممثلون من “الألكسو” و”الإيسيسكو” و “اليونسكو”، وضيوف آخرون من منظمات دولية .
وأشارت إلى أن جلسات المؤتمر ستركز على 4 محاور رئيسة تشمل “إعادة تصور مستقبل المنظمات الدولية” و”قيادة منظومة تتطلع نحو المستقبل” و”تمكين الاستثمار ومشاركة المعرفة” و”تمكين الفرص المشتركة للتعاون”، في حين سيوفر منصةً لرسم خارطة طريق نحو مستقبل أفضل، للاستفادة من الفرص المتاحة في العالم . وفق “أخبار 24”.
ويشارك في جلسات المؤتمر خبراء في إدارة الأعمال من مؤسسات أكاديمية عالمية؛ مثل كلية هارفارد للأعمال، وكلية لندن للأعمال، ومعهد بروكينغز، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف، بما في ذلك شركة “غوغل” والبنك الدولي و”فيزا” والبنك الإسلامي للتنمية.