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جديد المحليات > “إحكام” تذكر بضرورة إنهاء الإجراءات للطلبات غير المستكملة
06/03/2023   11:00 م

“إحكام” تذكر بضرورة إنهاء الإجراءات للطلبات غير المستكملة

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دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” المستفيدين الذين لديهم طلبات تم تقديمها قبل تاريخ 5 / 5 / 1444هـ على المنصة دون الانتهاء من الإجراءات والشروط اللازمة، لاستكمالها على الفور.

وأوضحت أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك منذ بداية فترة استقبال الطلبات التي بدأت بتاريخ 5 / 5 / 1442هـ، وذلك حرصًا على خدمة المستفيدين وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك. وفق “أخبار 24”.

وكانت “إحكام” قد جددت التذكير بضرورة الاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات في منصتها الإلكترونية.

“إحكام” تذكر بضرورة إنهاء الإجراءات للطلبات غير المستكملة

جديد المحليات
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