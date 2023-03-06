بالفيديو والصور.. الهلال يسقط بثنائية أمام الفتح.. ويواصل نزيف النقاط في دوري روشن

حقق نادي الفتح فوزًا مهمًا على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المواجهة التى جمعتهما مساء اليوم، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 18 في دوري روشن السعودي.
سجل هدفي الفتح كل من كريستيان تيبو وخالد الغنام في الدقيقتين 39 و80 من عمر المباراة، فيما سجل هدف الهلال صالح الشهري في الدقيقة 90+4.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما يتجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الخامس.
الشوط الأول:
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله بيتروس لنادي الفتح وذلك بداعي التسلل. وأهدر عبد الله الحمدان فرصة تسجيل هدف محقق لصالح الهلال في الدقيقة 32.
وتوقفت المباراة لسقوط سالم الدوسري مصابًا على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع بيتروس في الدقيقة 36.
وسجل نادي الفتح الهدف الأول عن طريق كريستيان تيلو بعد تمريرة رائعة من باتنا على حدود منطقة الجزاء تسلمها تيلو وسدد صاروخية قوية في الشباك عند الدقيقة 39. وفق “أخبار 24”.
وحاول الهلال تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ولكن دفاع الفتح نجح في الحفاظ على شباكه حتى صافرة نهاية الشوط الأول.
الشوط الثاني:
وفي الدقيقة 53، كاد الفتح يسجل الهدف الثاني بعد مرور أكثر من رائع لسفيان بن دبكة من جانج هيون سو ليضع نفسه في مواجهة المعيوف لكنه أهدرها في النهاية بعد تمريرها بشكل خاطئ.
وفي الدقيقة 61، أرسل كويلار تمريرة بينية رائعة في اتجاه سالم الدوسري الذى سدد الكرة لكن الدفاع أبعدها.
وفي الدقيقة 80، تمكن خالد الغنام من تسجيل الهدف الثاني للفتح بعدما اقتحم منطقة جزاء الهلال، وسدد كرة أرضية قوية على يسار المعيوف.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، تمكن الهلال من تقليص الفارق عن طريق صالح الشهري بعد انطلاقة رائعة من ميشايل من الجانب الأيمن يرسل عرضية أرضية، ويضعها الشهري ببراعة في مرمى الفتح.
شاهد: #تيو يسجل الهدف الأول لنادي الفتحpic.twitter.com/TZq0AuWabV
— سبورت 24 (@sporty_24) March 6, 2023
🎥 بأداء فردي رائع .. #خالد_الغنام يسجل الهدف الثاني للفتح في مرمي #الهلال🔥⚽️
(الهلال 0 – 2 الفتح )#الهلال_الفتح#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/6fU5NTqufB
— سبورت 24 (@sporty_24) March 6, 2023
🎥 هدف #الهلال في شباك الفتح عن طريق صالح الشهري ⚽️#الهلال_الفتح#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/MRkRVpPDR1
— سبورت 24 (@sporty_24) March 6, 2023