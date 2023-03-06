“الجوازات”: تعميم “كاميرا التوثيق” على جميع المنافذ

كشف متحدث المديرية العامة للجوازات، الرائد ناصر العتيبي لـ”أخبار 24″ عن عزم المديرية تعميم تقنية “كاميرا التوثيق” على جميع المنافذ، وذلك بغرض رفع الخدمة المقدمة للمستفيدين، سواء في المنافذ أو الإدارات، وتوثيق ذلك بالصوت والصورة عند الحاجة.
وكاميرا التوثيق هي كاميرا أطلقتها الجوازات في منفذ سلوى خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022، وهي خاصة بمنسوبي الجوازات، لتمكينهم من تنفيذ مهام عملهم على الوجه الأكمل وتوفير أعلى مستوى من الحماية للمستخدمين.
وأشار العتيبي، على هامش مشاركة الجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أهم أجهزة التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المستخدمة لخدمة المواطنين والمقيمين، والتي من بينها شاشة العرض المتوفرة لمتابعة العمل في الإدارات ومنافذ الجوازات.
وذكر أنه يتم الاعتماد على حلول تقنية أخرى في الجوازات، مثل الحقيبة المتنقلة، وجهاز كشف التزوير، والذي يستطيع التعرف على العديد من الوثائق الدولية، ما يمكّنه من فرز السليمة والمزورة.
#الجوازات لـ #أخبار24: تعميم “كاميرا التوثيق” على جميع المنافذhttps://t.co/xpsXSePjmz pic.twitter.com/JO7gDv1Cyi
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 6, 2023